Conheça o município em Goiás que é banhado por um dos maiores lagos do mundo

Banhada em boa parte pelo Lago Serra da Mesa, Uruaçu é uma cidade localizada no Norte do estado, a quase 300 quilômetros de Goiânia. Na língua tupi-guarani, o nome significa “pássaro grande”.

O município é um dos principais em Goiás quando o assunto é cultura. São diversas folias, danças quilombolas e indígenas.

O Lago Serra da Mesa é um dos maiores lagos artificiais do mundo e um ponto que atrai diversos turistas anualmente.

Os visitantes não devem deixar de visitar na cidade o Memorial Serra da Mesa, que tem como objetivo resgatar a história da região.

Para os turistas que gostam de um maior contato com a natureza, o Parque das Araras é uma excelente pedida.

A origem do povoado tem início no ano de 1910, na Fazenda Passa Três. Com o decorrer dos anos novas famílias foram chegando ao local e colaborando no crescimento da então Sant’Ana.

A emancipação político-administrativa, que transformou o então povoado em município, ocorreu em 1931. O batismo com o nome de Uruaçu é datado de 1953.