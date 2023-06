Presidente do UFC afirma que Elon Musk e Mark Zuckerberg estão dispostos a lutar

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A possibilidade de uma luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg ganha forma a cada dia. Dana White, presidente do UFC (Ultimate Fighting Championship), já sondou os bilionários da tecnologia e afirma que eles consideram seriamente a proposta.

“Conversei com Mark e Elon e os dois caras estão absolutamente falando sério sobre isso”, disse em entrevista ao jornal TMZ. “Os dois disseram: ‘vamos fazer isso’. Os dois querem fazer. Mark Zuckerberg foi o primeiro a dizer: ‘Elon está falando sério?’. Eu respondi: ‘não sei, vou perguntar para ele’. Perguntei e ele disse: ‘estou falando muito sério.”

Nesta semana, Musk, dono do Twitter, afirmou estar pronto para uma luta contra o dono da Meta. “Me passa o local”, respondeu Zuckerberg. Musk então disse para eles se encontram no Vegas Octagon -arena em Las Vegas onde ocorre as lutas do UFC.

Dana diz acreditar que, se caso a competição ocorra mesmo, a luta pode ser a maior de todos os tempos. Zuckerberg já participou de competições de jiu-jitsu anteriormente, e Musk pratica artes marciais.