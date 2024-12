Assassinato de CEO da United Healthcare nos EUA é caso pontual, diz entidade brasileira do setor

MATHEUS DOS SANTOS

A Abramge (Associação Brasileira de Planos de Saúde), instituição que representa mais de 140 operadoras de saúde, disse nesta sexta-feira (6) que lamenta o assassinato do CEO da seguradora United Healthcare, Brian Thompson. A entidade define o crime como um episódio pontual e isolado, sem impacto sobre a segurança dos agentes de saúde no Brasil.

A associação representa empresas como Amil, SulAmérica, Hapvida e Notredame Intermédica Saúde. Procuradas pela reportagem, Unimed, Porto Saúde e Bradesco Saúde não quiseram comentar.

O CEO da United Healthcare foi assassinado na última quarta-feira (4), por volta das 6h45 da manhã, na frente do hotel New York Hilton Midtown, em Nova York, onde aconteceria um evento da empresa com investidores. Ele chegou a ser levado para o hospital Mont Sinai West em estado crítico, mas foi declarado morto no local.

O suspeito do crime continua foragido. A polícia de Nova York ofereceu uma recompensa de US$ 10 mil (R$ 60,4 mil) por informações que levem a uma prisão e condenação.

A United Healthcare é a maior provedora de planos de saúde privados dos EUA. A empresa é a divisão de seguros da United Health, que foi dona da Amil em 2023, mas vendeu a operadora de plano de saúde para José Seripieri Filho, fundador da Qualicorp, em dezembro do ano passado por R$ 11 bilhões.

O assassinato do CEO da United Healthcare gerou um debate sobre a revisão dos protocolos de segurança de executivos e profissionais do setor. Segundo o jornal Financial Times, pessoas responsáveis pela segurança de grandes empresas dos EUA e do Reino Unido convocaram reuniões para debater a proteção de seus funcionários.

Brian Thompson entrou na United Health em 2004. Ele foi diretor financeiro e passou por outros departamentos antes de ser anunciado como CEO da United Healthcare, em abril de 2021. Antes de se tornar diretor executivo, Thompson supervisionou os programas governamentais da United Healthcare, incluindo o Medicare, de julho de 2019 até abril de 2021.

A UnitedHealth tem um valor de mercado de US$ 566 bilhões e é a quarta maior empresa de capital aberto dos EUA em vendas. A UnitedHealthcare – maior seguradora de saúde dos EUA, que Thompson dirigia – contribuiu com cerca de 75% das receitas do grupo. A empresa tem enfrentado as consequências de um enorme ataque de dados em sua unidade Change Healthcare, que fornece tecnologia para prestadores de saúde dos EUA, interrompendo o atendimento médico aos pacientes e o reembolso aos médicos por meses.