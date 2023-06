Mais duas árvores antigas foram retiradas da Praça Dom Emanuel

Quem passou na Praça Dom Emanuel, na Vila Santana, na região Central de Anápolis, na manhã deste sábado (24), foi surpreendido ao perceber que duas árvores históricas estavam sendo retiradas, depois de muito tempo marcando presença no local.

No entanto, as duas gameleiras precisaram ser removidas após um laudo técnico da Secretaria Municipal de Meio Ambiente indicar que havia risco de queda dos espécimes, sendo um perigo para a população.

O Portal 6 teve acesso ao documento, que apontou já haver exemplos recentes que comprovam essa necessidade.

Isso porque, no último domingo (18), a queda de um galho apodrecido, de tamanho considerável, atingiu a calçada e a via pública.

Na ocasião, os bombeiros tiveram de ser acionados para desobstruir a via e solicitaram que a Prefeitura averiguasse a necessidade da supressão vegetal.

Caso permanecessem no local, as árvores poderiam ceder e ferir pessoas ou danificar automóveis.

A decisão de retirar as gameleiras da Praça Dom Emanuel gerou polêmica, já que as árvores são tombadas como patrimônio público. No entanto, a lei permite a remoção por questões de segurança.

Conforme registros históricos, os espécimes, que não são naturais do Cerrado, foram levados para Anápolis há aproximadamente 50 anos.

Apesar da comoção de vários moradores, a Secretaria afirmou que será feito um trabalho de replantio no local.