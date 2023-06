MP será acionado em Anápolis após inúmeros casos de pitbulls atacando cachorros pequenos

A vereadora e fundadora da ONG SOS Animais Anápolis, Seliane Santos (MDB), decidiu acionar o Ministério Público de Anápolis (MP) após uma série de registros de ataques de pitbull na cidade.

Ela afirmou ao Portal 6 que, nesta segunda-feira (26), caso moradores não façam uma denúncia, deverá procurar a Polícia Civil para solicitar a apuração de uma situação que ganhou atenção nas redes sociais ao longo do final de semana.

Imagens de um ataque de pitbull contra um cachorro pequeno, no bairro Summerville, circulam pela internet e causam espanto.

Segundo uma vizinha, que prefere não se identificar, não se trata de um caso isolado, já que outros animais também já foram feridos e o proprietário teria apenas dito que o cão precisa sair sozinho para passear.

Outros casos semelhantes também estão ocorrendo no bairro Bougainville, onde um animal, da mesma raça, invadiu a casa de uma mulher e atacou o cãozinho dela.

Na ocasião, o tutor teria prendido o cachorro e levado ele de volta para casa aos murros. No entanto, também estaria se negando a passear com ele com focinheira ou coleira.

Agora, a principal preocupação de moradores de ambos os bairros é que os animais também passem a atacar pedestres ou crianças que brincam na rua.

“Diante de tantas casos, para própria segurança da população e dos animais, vou acionar o MP. Os animais não podem sofrer as retaliações quando seus tutores são os responsáveis e não tomam nenhuma providência”, disse a vereadora.

Vale destacar que, quando há um animal perigoso solto, segundo Seliane, é preciso comunicar ao Centro de Zoonoses para que ele seja resgatado.