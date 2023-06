O que seu umbigo diz sobre você? Este teste de personalidade vai mostrar a resposta

Se você tem o costume de participar dos testes de personalidade da internet, provavelmente já deve ter se deparado com alguns um pouco diferentes, como por exemplo, “o que seu umbigo diz sobre você?”.

Inclusive, você já parou para pensar que existem diversos tipos de umbigos e cada um pode ser atrelado a um tipo de personalidade, descrevendo um pouco mais cada pessoa?

Pode parecer estranho, mas se avaliar bem, o quiz pode fazer muito sentido. Veja abaixo os tipos mais comuns (afundados, salientes, vertical, horizontal e em formato espiral):

1. Formato espiral

Bom, se você cresceu com essa pequena cicatriz no abdômen, em formato espiral, saiba que pode ser uma pessoa de caráter forte, perseverante e teimoso. Você se agarra às suas crenças e opiniões, que você refletiu em profundidade.

2. Afundado redondinho

Já as pessoas com o umbigo “para dentro” e redondinho, pode significar que é um alguém de um coração generoso e prudente. Você aprendeu através de várias experiências de vida e tem dificuldade em compartilhar essas aprendizagens com pessoas próximas.

3. Vertical raso

Você tem um caráter escuro e guarda segredos. Você entende o lado negativo dos outros e é provável que confie apenas em sua família, sendo reservado e cético.

4. Vertical profundo

É provável que você tenha pouca energia e não se destaque em trabalhos manuais, mas se destaca em atividades que requerem inteligência. A sua preguiça leva-o a pensar como melhorar a técnica.

5. Vertical saliente

Você é uma pessoa hiperativa e sensível. Você tem impaciência e precisa estar constantemente ocupado. Você se aborrece facilmente e procura novas atividades, mas também se afeta facilmente e leva as coisas muito a sério.

6. Horizontal saliente

Você é uma pessoa acordada e preparada para enfrentar qualquer situação. Você ganhará a confiança de todos e tratará as pessoas ao seu redor com grande empatia.

