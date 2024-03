6 profissões que pagam bem e não precisam de experiência para começar

Existem segmentos no mercado de trabalho cujas remunerações são tão interessantes que, para fazer parte, não precisam de experiência inicial

Magno Oliver - 30 de março de 2024

(Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil)

Existem algumas profissões que não precisam de faculdade e são fáceis de arrumar emprego que muita gente desconhece quais sejam.

Com a falta de oportunidades e aumento do desemprego no Brasil, a realidade de um bom trabalho ficou um pouco distante para quem deseja ingressar em uma nova carreira.

Pensando nisso, separamos para você uma listinha com algumas profissões que não precisam de experiência inicial para poder ganhar seu dinheirinho.

6 profissões que pagam bem e não precisam de experiência para começar

1. Youtubers / streamer na twich

Os streamers / youtubers, são profissionais que criam conteúdos e transmissões na internet de temas variados e conquistam audiências a níveis globais. Conectados diretamente aos espectadores, ganham visibilidade e monetizam por meio de anúncios e parcerias com grandes empresas.

Assim, os ganhos variam, sendo influenciados por visualizações, engajamentos, lives e patrocínios, proporcionando uma renda diversificada e acima de R$ 5 mil. Basta ter criatividade e força de vontade para fazer acontecer.

2. Estoquista

O estoquista é o profissional responsável pelo controle, organização e reposição de produtos em estoque. Em grandes empresas, eles são essenciais para manterem o bom funcionamento do empreendimento.

Assim, o salário médio pode variar, mas no Brasil muda conforme a região e setor, com média em torno de R$ 2.800 a R$ 3.900 por mês.

3. Garçom

Basicamente essa função gira em torno de servir e atender clientes em bares, restaurantes, lojas, e diversos outros estabelecimentos.

No entanto, a remuneração variável de Garçom no Brasil é de R$ 3.608 a R$ 5.279 e não exige nenhum tipo de experiência prévia para começar a trabalhar, apenas curso de formação.

4. Atendente

Uma carreira que não precisa experiência, mas o curso de formação é essencial. Os atendentes geralmente lidam com recepção e suporte a clientes, fornecendo informações, resolvendo problemas e processando transações administrativas e/ou internas.

No Brasil, os salários podem variar significativamente, mas dependendo do setor e da área de atuação, com média em torno de R$ 2.500 a R$ 4.600 por mês.

5. Segurança

O vigilante é uma profissão que não exige experiência, mas um curso de formação para ingressar na carreira. A função envolve monitorar e controlar acessos, realizar rondas periódicas, e garantir a ordem e tranquilidade de um ambiente. Os ganhos giram em torno de R$ 4800,00, a depender do estado, cidade e região de atuação.

6. Auxiliar Administrativo

Por último, um campo que oferece muita oportunidade. A função é auxiliar em tarefas administrativas, como organização de documentos, agendar reuniões, redigir atas e arquivos, além de suporte para demais setores da empresa e colegas de trabalho. Remuneração vai de 2 a 3 salários mínimos, em média.

