Ninguém nunca vai admitir que é uma pessoa mentirosa, convenhamos.

Afinal, aquele que mente mesmo não vai querer que ninguém descubra seus segredos. Mas o que acontece é que pode existir pessoas que sorrateiramente costumam enganar os e mesmo assim nem percebe.

6 sinais de que você pode ser uma pessoa mentirosa e não percebeu:

1. Fala e não cumpre

Uma pessoa que não mente não vai sair por aí falando inúmeras coisas e fazendo grandiosas promessas se não for de fato cumprir.

Essa atitude é típica de quem não possui palavra, é manipulador e mentiroso.

2. Possui uma boa comunicação

Aquele que sabe mentir e enganar seu público vai ter uma comunicação afiada!

Em outras palavras, se você sabe bem ser direto em suas respostas e nunca ficar sem ter o que falar, é porque você tem o dom para mentir.

3. Costuma ser perfeccionista

Quem é mentiroso, mesmo que nas entrelinhas, costuma ser um pouco perfeccionista, isso faz com que essa pessoa adquira o hábito de mentir.

Afinal, ela não suporta errar e para não assumir isso, opta por mentir para os outros a sua volta.

4. Se vestir bem

A psicologia explica que um bom mentiroso e manipulador se veste muito bem.

Mas por que?

Bom esse costume serve para manter o subconsciente dos outros atraídos por aquela pessoa bem vestida e elegante.

5. É fofoqueira

Se você comenta sobre a vida de outras pessoas sem separar o que é especulação e realidade, certamente, é um alguém com ao menos potencial de ser mentiroso.

A fofoca é uma tática usada por esse tipo de gente para superar suas inseguranças. Além disso, pode ser também um sinalizador de que você é falso.

6. Não faz terapia

Por último e não menos importante, pessoas que não são mentirosas sabem que para manter a paz e o autoconhecimento em dia é de suma importância manter a terapia em dia.

São as sessões com um psicólogo que conseguem manter os bons hábitos dessas pessoas e uma ótima forma de lidar com a vida.

O problema é que isso é visto como uma grande balela por outras pessoas, por isso, elas acabam agindo de forma tóxica com os outros, mentindo, por exemplo.

