Após encontrar com ex da irmã em Goiânia, Maiara manda indireta durante show

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, viralizou nas redes sociais ao mandar uma indireta para o ex- namorado da irmã. A declaração aconteceu durante uma apresentação das cantoras em Salvador, na Bahia (BA), na noite de sexta-feira (24).

Em um dado momento do show, a artista acabou paralisando o evento para comentar que havia encontrado o ex-cunhado em Goiânia, o chamando de ‘mala’.

Logo em seguida, ela aproveitou o momento para dar uma alfinetada no homem cantando a música “Xô Satanás” da banda Asa de Águia.

“Quando eu chego lá em Goiânia e dou de cara com aquele mala do ex dela. Ai eu virei para ele e falei assim: Na casa do senhor não existe […]”, brincou.

MAIARA METEU O LOUCO AQUI BICHO KKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/jTZXWVn1Vi — Versinho (@VSertanejo) June 25, 2023

O momento foi compartilhado nas redes sociais e surpreendeu internautas. Em uma publicação no Twitter, o vídeo já acumula 97,7 mil visualizações e 1.446 curtidas.

Nos comentários, usuários se divertiram com a fala da cantora e exaltaram a ousadia da artista em falar sobre o ex-cunhado.

“Entretenimento puro o show delas kkkkkkkkkkk não vejo a hora de viver isso ao vivo logo”, escreveu uma.

“Eu amo a energia caótica da Maiara”, disse outra.