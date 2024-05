Musk diz que vai doar mil antenas de internet para ajudar socorristas no RS

"Desejo o melhor para o povo do Brasil", escreveu ele no X

Folhapress - 09 de maio de 2024

(Foto: Captura/Youtube/Entertainment Tonight)

O bilionário Elon Musk anunciou que vai doar mil antenas da Starlink, provedora de internet por satélite, para socorristas no Rio Grande do Sul.

Musk diz que vai disponibilizar internet gratuita “até que a região se recupere”. Quase 1,5 milhão de pessoas foram afetadas pelas chuvas que atingem o Rio Grande do Sul, segundo a Defesa Civil. Do total de municípios gaúchos, 85% sofrem alguma consequência dos temporais.

“Desejo o melhor para o povo do Brasil”, escreveu ele no X. Musk anunciou a doação após um vídeo da modelo Gisele Bündchen pedindo ajuda ao estado.

As operadoras Claro, Tim e Vivo também liberaram acesso gratuito aos clientes em cidades afetadas. Uma reportagem do UOL desmentiu que a Starlink seja a única provedora com internet funcionando no Rio Grande do Sul.

PAPA TAMBÉM ANUNCIOU DOAÇÃO

O Vaticano informou nesta quinta-feira (8) que o Papa Francisco doou 100 mil euros para ajudar o Rio Grande do Sul. O que aconteceu Valor equivale a cerca de R$ 556 mil.

O dinheiro será usado “para ajudar no que for possível”, afirmou o arcebispo de Porto Alegre, dom Jaime Spaengler.

Até o momento, as autoridades confirmaram 100 mortos, além de centenas de desaparecidos e feridos. Os municípios que registraram mais mortes foram: Cruzeiro do Sul (8), Gramado (7), Santa Maria (6) e Bento Gonçalves (6).