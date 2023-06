Escritório de Vivian Naves é alvo de usuários de crack que se estabeleceram no Jundiaí

Desde quando as obras do novo Centro Administrativo de Anápolis recomeçaram, o Jundiaí se tornou o novo espaço utilizado pelos usuários de drogas que costumavam ocupar a estrutura. Tal migração, já notada pela população, ganhou nova ‘vítima’. Na madrugada desta segunda-feira (26) o escritório de Vivian Naves (PP), esposa do chefe do Executivo e deputada estadual foi invadido.

Embora não se tenha a identidade dos indivíduos confirmadas até o momento, imagens do circuito de segurança sugerem que o ato tenha sido praticado por cidadãos em situação de rua.

Do escritório, localizado na Avenida Minas Gerais, foram levados algumas medalhas, uma caixa de som e um notebook. Autoridades policiais já investigam o caso.

No final de maio, quando o assunto foi abordado, a Secretaria de Integração Social afirmou estar ciente do problema de saúde pública envolvendo os usuários de drogas no Jundiaí. A pasta garantiu oferecer abrigo, roupas, refeições diárias e serviços de higiene para a população em situação de rua que aceita o auxílio. Mas, nesse caso específico, a informação é de que ainda não é possível determinar que o criminoso seja uma pessoa em situação de rua.

Apesar disso, é possível perceber na região diversos abrigos improvisados, com lonas, cartolina e barracas, feitos por essa parcela da população. Esse cenário faz com que esses indivíduos, em razão da vulnerabilidade social em que se encontram, agravem outros problemas para a cidade, incluindo a segurança pública.

A reportagem entrou em contato com a assessoria da Polícia Militar, mas não obteve retorno até o momento da publicação. O espaço segue aberto.