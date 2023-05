Obras do novo Centro Administrativo de Anápolis fazem usuários de crack migrarem para o Jundiaí

Desde que as obras do novo Centro Administrativo de Anápolis retornaram, os usuários de drogas que antes utilizavam o espaço começaram a migrar, formando uma grande concentração no Bairro Jundiaí.

A situação vem causando incômodo aos moradores e frequentadores da região, principalmente por conta dos transtornos que vão desde fezes nas ruas a invasões e roubos de casas e residentes.

Com isso, o bairro, considerado um dos mais nobres de Anápolis, têm se tornado motivo de reclamações.

Uma moradora que preferiu não se identificar, revelou ao Portal 6 que sair nas ruas, principalmente durante o período noturno, se tornou motivo de temor.

“Realmente está assustador até mesmo fazer caminhada pelo bairro. As ruas, principalmente essas vielas menores do Jundiaí, viraram não só lugar para os usuários de drogas ficarem, como banheiro público”, contou.

Por meio de nota, a Secretaria de Integração afirmou estar acompanhando a situação dos moradores em situação de rua, oferecendo abordagem e cadastramento nos serviços disponíveis para aqueles que aceitam.

“Os que aceitam a oferta do serviço são encaminhados para as Comunidades Terapêuticas e Casa de Passagem, e também atendidos no Centro POP, um espaço que oferta atendimento especializado, com 4 refeições diárias, espaço para higiene pessoal, lavanderia, roupas e agasalhos, cobertores e cortes de cabelo”, pontua a pasta.

Para mais, a pasta destacou que nos últimos meses, aproximadamente 70 pessoas que viviam em tais condições foram encaminhadas para as cidades de origem.