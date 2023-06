Modelo de Goiânia arranca lágrimas após abrir pacote para filhinha que morreu

Um vídeo postado pela jovem Sandy Lima, que mostra a triste realidade do luto, vem repercutindo nos últimos dias no Tik Tok. A modelo goiana, de 25 anos, decidiu compartilhar com os seguidores a abertura de um pacote que foi encomendado antes da perda da filha, o que emocionou tanto Sandy quanto os internautas.

“No dia 21 de janeiro, perdi a pessoa mais importante que eu poderia ter”, relata no vídeo. De acordo com a modelo, que mora em Goiânia, ela acordou no dia e encontrou a filha já sem vida.

A modelo não decidiu não detalhar como tudo aconteceu, mas por conta das memórias ligadas ao ambiente, Sandy se mudou para a casa de uma amiga antes de encontrar outro lugar para viver.

Assim, foi necessário retornar à casa antiga para resolver pendências, momento em que os Correios entregaram um pacote, pedido em um período anterior ao ocorrido.

Na ocasião, como a mãe estava no início do luto, ela não conseguiu abrir a encomenda até a gravação do vídeo.

O momento foi gravado para compartilhar aos seguidores um pouco do processo que ela vem passando e mostra ela revelando um vestidinho, assim como um par de tênis infantil.

“Sonhei tanto com ela usando isso aqui”, disse a mãe em meio a lágrimas. O vídeo repercutiu rapidamente e já conta com 259 mil curtidas e aproximadamente 3.200 comentários.

Por conta da repercussão, em uma postagem deste final de semana, a modelo decidiu compartilhar um pouco da própria história e contou que conseguiu abrir a encomenda após cinco meses por estar lidando com a perda com mais leveza. Anteriormente, segundo a mesma, as lembranças causavam crises de ansiedade.

Entre as mensagens deixadas, internautas demonstraram apoio. “Pensei que era namorada ou amiga, quando vi o tamanho de vestidinho me acabei. Sinto muito moça, não consigo nem imaginar a dor no seu coração”, escreveu uma.

“Que Deus conforte seu coração” e “Força, sinta-se abraçada” foram mensagens constantemente deixadas na postagem.