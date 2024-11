Motociclista de Goiânia é resgatado por populares ao ficar preso em enxurrada

Veículo ficou agarrado a um carro enquanto passava pela Avenida Padre Orlando de Morais

Thiago Alonso - 29 de novembro de 2024

Motociclista precisou ser socorrido por populares. (Foto: Reprodução/Parque Amazônia Notícias)

Com as fortes chuvas que atingiram Goiânia na tarde desta sexta-feira (29), um motociclista precisou ser resgatado por populares ao ficar preso em uma enxurrada no Parque Amazônia, região Sul da capital.

Em um registro, é possível ver que a motocicleta ficou agarrada a um carro enquanto passava pela Avenida Padre Orlando de Morais.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Portal 6 (@portal6noticias)

Diante disso, quatro pessoas se uniram para auxiliar o condutor, carregando o veículo até um canteiro no meio da via.

Apesar do susto, aparentemente ninguém ficou ferido. Mais informações a qualquer momento.