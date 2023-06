Não será feito retorno para diminuir congestionamento no acesso ao Recanto do Sol

Cenas de engarrafamentos com centenas de metros já se tornaram comuns em algumas regiões de Anápolis. Muitas delas podem ser observadas, principalmente no entorno de viadutos e nos horários de pico – que se formam, sobretudo, no período de entrada e saída dos trabalhadores.

Ao Portal 6 alguns moradores relataram que, embora seja uma via de mão dupla, localizada na saída para a BR-153, ao lado do Condomínio Grand Trianon, no Bairro Boa Vista, o local é inacessível para o condutor que está fazendo o caminho sul – vindo da região do Anápolis City e do Bairro de Lourdes. Por isso, um retorno, ainda na BR-153, evitaria a necessidade de passar pelo viaduto do Recanto do Sol.

“Caso houvesse um retorno ainda na BR-153, antes de chegar ao trevo do Recanto do Sol, seria possível acessar o bairro sem ter que encarar o engarrafamento do viaduto. Eu moro no Bougainville, e isso já seria uma mão na roda para minha locomoção”, relatou o morador Rosembergue Silva.

O diretor da Companhia Municipal de Trânsito e Transportes (CMTT), Igor Lino Siqueira, explicou que, por conta de ser um rodovia federal, não basta que a atitude parta da Prefeitura de Anápolis. Contudo, com uma comprovação da relevância de tais alterações para o fluxo da cidade, tal medida teria que ser provocada.

“A gestão da rodovia é feita pela Ecovias Araguaia, portanto quaisquer alterações devem ser solicitadas à ela. Outra opção seria através da Agência Nacional de Trânsito e Transportes (ANTT), que é a gestora do contrato da concessão”, explicou.

Com o retorno, moradores de bairros como o Boa Vista, Residencial das Rosas, Setor Bougainville, Alvorada, Cidade Universitária e São Carlos poderiam entrar lateralmente na região sem a necessidade de se juntarem ao fluxo do viaduto que liga as avenidas Universitária, Brasil e as BRs-153 e 414.

Todavia, para que isso ocorra, o especialista apontou que há a necessidade da elaboração de um estudo. As chamadas contagem volumétrica e a pesquisa de origem-destino são duas formas de converter em números o movimento em tais locais e possibilitar uma relocação destes fluxos.

“O primeiro passo seria identificar quantos veículos essa abertura atenderia, e assim saber se ela tem relevância para desafogar uma porcentagem significativa dos viadutos Airton Sena e daquele da BR-414”, relatou.

Entretanto, o diretor da CMTT afirmou que a alternativa não deve entrar em vigor, visto que já há o projeto de construção de mais um viaduto no local. A obra, prometida desde 2019, tem previsão de lançamento para o ano de 2024 e promete atender as regiões citadas.