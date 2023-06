TJGO anuncia concurso público para juiz com FGV como banca organizadora

O Tribunal de Justiça de Goiás (TJGO) anunciou, nesta segunda-feira (26), a realização de um concurso público para juiz substituto no órgão. A escolhida para a organização e realização do certame foi a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

O contrato foi assinado pelo desembargador Carlos França, presidente do TJGO. O cronograma com as cinco etapas deverá ser apresentado nos próximos dias.

A primeira parte consiste em uma prova objetiva seletiva. Em seguida haverá uma avaliação escrita e prática de sentença.

Posteriormente será realizada uma sindicância sobre a vida pregressa e investigação social, além de exames de sanidade física, mental e psicotécnico. A quarta etapa será um teste oral e, por fim, a avaliação de títulos.

Ficou estabelecido que as duas primeiras fases do certame serão organizadas pela FGV. Na terceira haverá um trabalho conjunto das equipes da banca e do TJGO.

A prova oral está a cargo da comissão examinadora do órgão de Justiça e a avaliação de títulos ficará com a FGV.