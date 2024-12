Goiás em alerta para chuvas intensas nesta semana; veja a previsão do tempo completa

Avanço de frente fria pela região Sudeste do Brasil deve favorecer a formação de tempestades mais acentuadas

Davi Galvão - 08 de dezembro de 2024

Chuva em Goiânia (Foto: Augusto Araújo/Portal 6)

Abrindo a semana, os goianos devem permanecer atentos para a possibilidade de fortes chuvas e tempestades, já nesta segunda-feira (09).

Conforme o boletim emitido pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), o estado enfrenta um risco potencial para chuvas intensas de 20 a 30 mm/h ou até 40mm/dia, com rajadas de vento de 50 km/h.

Além disso, de terça (10) para quarta-feira (11), o avanço de uma frente fria pela região Sudeste do Brasil deve favorecer a formação de tempestades mais intensas.

Com relação à segunda (09), as regiões Leste e Central devem registrar os maiores volumes pluviométricos, de 15 mm, com as demais áreas do estado permanecendo na média de 10 mm.

Goiânia, Cristalina e Bela Vista também estão listadas como as cidades com o maior volume de chuvas previsto para o dia, sendo 5 mm. Anápolis, Jataí, Itumbiara, Goiandira, Três Ranchos, Flores de Goiás, Iporá, Araguapaz e São João da Paraúna seguem com 4 mm.

Na sequência, Porangatu e Rio Verde aparecem com 3 mm e, por fim, Ouvidor, Cumari, Ipameri, Nova Aurora, Formosa, Davinópolis, Rubiataba, Palmeiras de Goiás, Doverlândia e Caiapônia devem marcar 2 mm.