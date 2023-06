Voo com músicos de Roberto Carlos faz pouso forçado após acidente aéreo em Goiânia

O avião que transportaria os músicos do Roberto Carlos precisou realizar um pouso forçado após um acidente aéreo nesta segunda-feira (26). Enquanto sobrevoava Goiânia, a aeronave bateu contra um pássaro, acontecimento conhecido como ‘BirdStrike’. Cerca de 150 passageiros também estavam na aeronave.

A informação foi confirmada pela assessoria do Aeroporto Internacional de Goiânia. De acordo com a concessionária, por conta do acidente, além de realizar um pouso forçado, o voo ainda foi cancelado.

Trata-se de um procedimento operacional padrão e apesar de ser forçado, não é considerado um pouso de emergência.

O voo estava previsto para ocorrer após a apresentação do “Rei” no último domingo (25), em Trindade, na Festa do Divino Pai Eterno. Com entrada gratuita, o evento arrastou uma multidão animada para conferir as melhores músicas de Roberto Carlos.

Confira a nota do Aeroporto Internacional de Goiânia na íntegra:

O Aeroporto Internacional de Goiânia informa que, na manhã desta segunda-feira, 26, por volta das 8h45, durante procedimento de decolagem, um aeronave colidiu com um pássaro (ocorrência conhecida pelo termo técnico BirdStrike).

Devido à colisão, foi necessário o retorno da aeronave e o voo foi cancelado. A concessionária reforça que este é um procedimento operacional padrão, ratificando seu empenho na segurança da operação aeroportuária.