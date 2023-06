Dona Leontina e sr. Eurípedes: 70 anos de casados – pioneiros da Vila Fabril

Na charqueada Frigoiás, em Anápolis, uma história fascinante se desenrolou ao longo das décadas. Os jovens Leontina e Eurípedes uniram forças na década de 40, vindos de Pires do Rio, se casaram na década seguinte, criando um legado que ecoa até os dias atuais.

Chegando em Anápolis adquiram um pequeno açougue na Vila Fabril, pioneiros no comércio na região, abatiam o gado nas fazendas e vendiam para o povo. Ao longo do tempo tiveram seis filhos (três já falecidos), onze netos e doze bisnetos. Quando nascia um neto, dona Leontina presenteava com um lote na região, generosa.

Em seguida abriram uma mercearia. Empreendedora, dona Leontina foi multiplicando os imóveis e alugando. Católica devota, benzia as crianças de quebranto e mau olhado. O casal se tornou referência de acolhida e zelo na região. Construíram juntos uma história, um patrimônio e ainda hoje são uma lição de amor, respeito e companheirismo.

Sou amigo dos netos, e lembro de ir aos domingos visitá-los, casa cheia, quibe frito na mesa, criançada correndo pela casa.

Atualmente sr. Eurípedes tem 92 anos e necessita de cuidados por conta de um AVC, Dona Leotina tem 87 anos e sofre com Parkinson. Ainda que em algum momento a memória deles falhe, a história e o amor nunca se apagam. Ao longo dos 70 anos de casados, desenharam uma trajetória de trabalho e vida comunitária e por isso são mais que um retrato da Vila Fabril, são também um retrato de Anápolis.

Marcos Carvalho é professor, psicólogo e servidor público federal. Atualmente, vereador em Anápolis pelo Partido dos Trabalhadores. Escreve todas às terças-feiras. Siga-o no Instagram.