Polícia Federal: Padre Genésio é citado em relatório que investiga tentativa de golpe

Religioso esteve com Bolsonaro em Brasília e participou de encontro com apoiadores do ex-presidente

Pedro Hara - 27 de novembro de 2024

Padre Genésio com Bolsonaro. (Foto: Reprodução/Redes sociais)

O padre Genésio Lamounier Ramos, de Anápolis, foi citado em um relatório da Polícia Federal (PF) sobre a tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022.

Em dezembro daquele ano, Genésio esteve com Jair Bolsonaro (PL) no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde participou de um encontro com apoiadores do ex-presidente.

Na ocasião, segundo o documento, o religioso fez um discurso incitando a realização de um golpe de Estado com a participação das Forças Armadas.

“Abençoai, Senhor, as nossas Forças Armadas. A maioria absoluta. A bandeira do Brasil. Abençoai nossos soldados, oficiais, os praças, suas famílias. Senhor, dai coragem a eles! Inteligência para que nunca prestem continência para um bandido safado”, declarou Genésio.

Além de incentivar os presentes no Palácio da Alvorada, o clérigo fez críticas ao PT, partido do presidente Lula, chamando-o de “organização criminosa”.

O relatório também menciona a presença de uma faixa com a inscrição: “intervenção militar com Bolsonaro no poder”, reforçando a tentativa mal sucedida de golpe.