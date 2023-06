Mulher que fez procedimento estético no bumbum está internada em estado grave

Após realizar um procedimento para preenchimento do bumbum, em Goiânia, a profissional autônoma Betânia Lima Guarda, de 29 anos, foi internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), do Hospital Premium.

Ao O Popular, o ex-marido da jovem contou que ela deu entrada na unidade com embolia pulmonar, seguida de hemorragia no pulmão. O quadro clínico é grave.

“A equipe médica chegou a acreditar que ela não ia sobreviver por conta das complicações, o quadro dela está melhorando, mas ela está na UTI por complicações renais, pulmonares e inflamações musculares”, explicou Cláudio Fernandes.

O procedimento estético foi realizado na última sexta-feira (23), em uma clínica no Setor Urias Magalhães.

De acordo com a delegada Emília Podestà, a aplicação foi feita com “ácido hialurônico com um bioestimulador”. A defesa da esteticista responsável pelo procedimento disse que não vai se pronunciar.

De acordo com o ex-marido, Betânia havia comprado um pacote que incluía aplicações no rosto e no bumbum. A primeira tinha sido um sucesso, mas depois acabou tendo problemas.

“Ela fez no rosto e deu tudo certo, e quando iniciou o processo no bumbum ela se sentiu mal”, explicou.