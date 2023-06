O que o sortudo que faturou a bolada de R$ 27 milhões poderia comprar em Anápolis?

Pois é, parece que o universo realmente tem alguns favoritos. E quem diria que um deles seria um morador de Anápolis, sortudo o bastante para faturar R$ 27 milhões após acertar a Quina de São João, sorteada no último sábado (24).

Por enquanto, não se sabe nem sequer se realmente foi um ganhador ou uma ganhadora, porém uma coisa é certa: para gastar tanto dinheiro, vai ser necessário muita criatividade.

Mas acontece que falar em números tão absurdos assim é um pouco complicado, pois o cérebro humano tem dificuldade em lidar com quantias tão grandes.

Para se ter uma ideia, se o ganhador da bolada quisesse, ele poderia por exemplo, adquirir o equivalente a cinco coberturas da Casa Opus, um dos edifícios mais luxuosos de Anápolis, e ainda sobrariam R$ 585 mil para poder aproveitar da maneira que quisesse.

Caso ele optasse em consumir o melhor da culinária japonesa em Anápolis, saindo no valor de aproximadamente R$ 130 o rodízio, ele poderia esquecer as preocupações com o jantar por 207.692 dias, ou 569 anos, em um restaurante como o Kenkyo.

Ainda, imagine que o ganhador seja um amante de kart e, portanto, resolva comprar o kartódromo da cidade. Bem, segundo estimativas de especialistas acerca do valor do terreno, ele poderia facilmente adquirir a propriedade e ainda sobrariam cerca de R$ 11 milhões.

Muito dinheiro? Com certeza. Agora só resta a população anapolina ficar atenta em futuras compras extravagantes para tentar adivinhar quem foi o grande sortudo.