Ministério Público quer explicações sobre uso indevido de carro oficial por vereador de Anápolis

O Ministério Público de Goiás (MPGO) solicitou à Presidência da Câmara explicações sobre por que o vereador Delcimar Fortunato (Avante) usou o carro oficial da Casa de forma indevida.

O Portal 6 teve acesso ao documento enviado pelo promotor Paulo Martorini, da 11ª Promotoria de Justiça. A Mesa Diretora tem até 10 dias para responder.

No dia 11 de junho, em um domingo, Delcimar Fortunato foi filmado com o veículo na porta de um bar, no São Jorge, região Central de Anápolis.

Além disso, o parlamentar cometeu uma infração de trânsito, pois o carro oficial estava estacionado em cima de uma calçada.

Devido ao episódio, o presidente Domingos Paula (PV) determinou que a partir de então todos os carros oficiais só poderiam ser usados durante o horário de expediente.