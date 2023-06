PF prende hacker da Vaza Jato por descumprimento de medidas cautelares

CAÍQUE ALENCAR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) – A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira (28) Walter Delgatti Neto, que ficou conhecido como o “hacker da Vaza Jato”.

A informação foi divulgada pela GloboNews e confirmada pelo UOL.

Delgatti foi detido no estado de São Paulo por descumprir medidas cautelares.

Preso em 2019 na Operação Spoofing por suspeita de invadir contas de autoridades no Telegram, ele tinha recebido autorização para responder em liberdade.

Ao ter a a prisão preventiva revogada em outubro de 2020, foram fixadas medidas cautelares, como monitoramento eletrônico e proibição de acessar sites, redes sociais ou aplicativos de mensagens.

Reportagem publicada no ano passado mostrou que, das medidas cautelares, Delgatti livrou-se do uso da tornozeleira eletrônica em setembro de 2021.

Delgatti admitiu à PF que entrou nas contas de procuradores da Lava Jato e confirmou que repassou mensagens ao site The Intercept Brasil, que revelou o caso posteriormente conhecido como Vaza Jato. Outros veículos participaram da divulgação das informações obtidas.

Os diálogos vazados indicaram atuação conjunta dos procuradores com o então juiz Sergio Moro nos processos envolvendo Lula (PT) na operação. O material teve papel central nos julgamentos no STF (Supremo Tribunal Federal) que declararam a suspeição de Moro nas condenações contra o petista.

Em agosto do ano passado, Delgatti viajou a Brasília a convite do PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesse encontro, ele conversou com a campanha do presidente para falar sobre a opinião dele sobre a segurança das urnas eletrônicas.