Jovem se muda para a Espanha e viraliza ao contar o que eles fazem e parece inacreditável

Uma jovem imigrante decidiu compartilhar com os seguidores do TikTok quais as situações mais diferentes que conheceu na Espanha e os costumes dos nativos que não consegue se acostumar.

Identificada na plataforma como Luz Enriquez, ela contou que nasceu na Argentina e se mudou para o país europeu atrás de melhores condições de vida.

“As pessoas têm janelas em seus telhados. São janelas que ficam abertas, quase o dia todo. Além disso, quando as pessoas vão atravessar a rua, não olham para o lado. Ou seja, atravessam olhando para o celular porque sabem que o carro para”, disse.

“Outra coisa super louca para mim é que, no verão, escurece às 22h”, comentou a jovem ainda confusa com os fusos horários.

Depois, Luz comentou sobre o descarte de lixo na Espanha ser bastante diferente da Argentina. “Há contentores para todos os tipos de resíduos em cada bloco. Isso é para incentivar a reciclagem, e quem não fizer e for pego pode ser multado”, destacou.

Nos comentários, os internautas concordaram que há grandes diferenças mesmo e quase todos os imigrantes sofrem um pouco para se adaptarem.

“São culturas muito diferentes! No começo, a gente fica completamente deslocada. É terrível”, disse uma mulher. Confira o vídeo!