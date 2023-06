Mãe estuda trocar o nome da filha após descobrir o que não queria sobre ele

Uma mãe decidiu tornar público o impasse que tem vivenciado com o nome da filha depois de descobrir a maior traição que o marido realizou depois da filha nascer.

No Reddit, a mulher contou que, enquanto estava grávida, escolheu ‘Linda Margaret Anne’ para chamar a caçula, já que é o mesmo nome da irmã e também de duas outras primas. Logo, seria uma homenagem coletiva às familiares.

O marido concordou imediatamente. Acontece que, depois de dar à luz, ela acabou descobrindo que o esposo teria a traído com uma das primas. Não obstante, ele ainda pediu o divórcio e se casou com a amante.

Toda a situação deixou marcas irreversíveis na mãe, principalmente pela filha carregar o mesmo nome da atual madrasta.

“Meu ex-marido teve um caso com minha prima Margaret e terminou nosso casamento para ficar com ela. Linda e Margaret são nomes próprios, e eu adquiri o hábito de usar os dois para minha filha”, disse no fórum virtual.

Nos comentários, os internautas ficaram chocados com a falta de respeito do casal extraconjugal. “É por isso que me recuso a dar aos meus filhos o nome de alguém que ainda esteja vivo. Você nunca sabe o que pode acontecer ou vir à tona”, disse um usuário.