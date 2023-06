Polícia tem provas para prender mulher que acusou Jonathan Majors de agressão, diz jornal

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A Polícia de Nova York concluiu que a mulher que acusou o ator Jonathan Majors de agressão na verdade o atacou e há evidências suficientes para justificar sua prisão, de acordo com três fontes familiarizadas com o caso. A informação foi publicada pelo New York Times.

Anteriormente, Grace Jabbari, que havia afirmado à polícia que Majors a agrediu durante uma viagem de táxi até sua residência em Manhattan, teve seu relato modificado posteriormente, retirando a acusação de que o ator a teria agarrado no pescoço.

O advogado de Majors alega que as acusações são falsas e afirma que Jabbari foi quem agrediu seu cliente, além de ter supostamente roubado pertences pessoais dele.

Na semana passada, a polícia emitiu um “I-card” para Jabbari, que indica haver fundamentos para sua prisão.

Embora não se trate de um mandado de prisão, tal medida alerta os policiais sobre a possibilidade de deter Jabbari.

O advogado dela argumenta que não há motivos para prendê-la e que não existem provas confiáveis que sustentem uma opinião divergente por parte das autoridades.

O porta-voz da polícia informou que a investigação está em curso e nenhuma outra prisão foi realizada até o momento.

Jonathan Majors tem papéis de destaque em filmes da Marvel, como em “Creed III” e “Homem-Formiga” e o julgamento dele está previsto para ocorrer em agosto, e ainda não está claro como uma eventual prisão de Jabbari poderá influenciar o desfecho do caso.

Os promotores afirmam que a investigação e o processo contra Majors continuam em andamento, e não comentam publicamente sobre o assunto.