Se de um lado profissões como médicos, advogados e engenheiros são reconhecidas no país, por outro ainda existem algumas profissões que são desvalorizadas no Brasil.

No entanto, ao contrário do que pensamos, em outros países, essas mesmas ocupações são altamente valorizadas e admiradas por toda a população.

6 profissões que são desvalorizadas no Brasil, mas bastante reconhecidas no exterior

1. Professores

Considerados pilares fundamentais na formação da sociedade, os professores ainda pertencem a uma classe que enfrenta desafios como baixos salários, falta de infraestrutura adequada e falta de reconhecimento social.

Em contrapartida, em países como Finlândia e Singapura, os professores são altamente valorizados e desfrutam de salários competitivos e prestígio social.

2. Enfermeiros

Apesar de desempenharem um papel vital no cuidado da saúde e bem-estar dos pacientes, no Brasil, os enfermeiros ainda enfrentam salários baixos, longas jornadas de trabalho e falta de recursos adequados.

Contudo, em países como Canadá e Noruega, os enfermeiros são altamente valorizados, com remunerações justas e reconhecimento pela sua dedicação e comprometimento.

3. Agricultores

Uma das profissões que são desvalorizadas no Brasil, mas bastante reconhecidas no exterior é a classe dos agricultores. Apesar de ser uma base da alimentação e do abastecimento de recursos naturais, a categoria enfrenta condições precárias de trabalho, baixa remuneração e dificuldades no acesso a crédito e tecnologia.

Na Holanda e Nova Zelândia, em contrapartida, a agricultura é altamente valorizada, com investimentos em tecnologia e práticas sustentáveis, além de políticas de apoio aos agricultores.

4. Catadores de recicláveis

Outra profissão desvalorizada por aqui é a dos catadores de recicláveis. Apesar da classe estar longe de ser reconhecida em território nacional, na Alemanha e Suécia, a reciclagem é valorizada e os catadores são devidamente remunerados e respeitados como agentes de mudança ambiental.

5. Artesãos

Os artesãos são mais uma das categorias que lidam com dificuldades para comercializar seus produtos, falta de apoio governamental e reconhecimento limitado.

Entretanto, na Índia e em Marrocos, os trabalhadores da área são valorizados e suas habilidades são apreciadas, contribuindo para a economia e o turismo cultural.

6. Profissionais de limpeza

Por fim, os profissionais de limpeza são mais um dos trabalhadores que não possuem o devido reconhecimento. No entanto, em países como Japão e Suíça, a limpeza é valorizada como uma profissão essencial, com salários justos e treinamento adequado para garantir a qualidade dos serviços prestados.

