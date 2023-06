Você pode até não saber, mas existem alguns códigos secretos que os jovens usam no WhatsApp para demonstrar quando estão com segundas intenções.

Conteúdos simples, metódicos e rápidos são alguns dos macetes que alguns mensageiros da nova geração usam para mostrar que tem interesse.

6 códigos que os jovens usam no WhatsApp quando estão com segundas intenções

1. Usar emoji de foguinho

Um dos itens bastante utilizados na plataforma para demonstrar que está interessado em alguém é o emoji de foguinho. Ele pode ser usado para transmitir a ideia de algo apaixonado ou sensual e que você tem interesse em um papo mais quente com aquela pessoa.

2. Reagir status no WhatsApp

Um dos códigos que os jovens usam no WhatsApp quando estão segundas intenções é o de reagir a um status na plataforma. Dessa maneira, o outro ficará mais do que ciente de que você tem segundas intenções para com o outro.

3. Enviar fotos ousadas

Embora pareça uma solicitação inocente, quando usada em um contexto de flerte, pode significar o desejo de receber fotos mais íntimas, como fotos sensuais ou explícitas.

4. Mandar mensagem de noite

Uma maneira bastante sutil de demonstrar interesse é mandar mensagem para outro no período noturno. Normalmente, em horários mais tardios, é onde o outro aproveita para enviar mensagens mais ousadas sem ter medo.

5. Elogios sugestivos

Outra forma de tentar chamar a atenção do outro na linguagem jovial é por meio de elogios sugestivos. Geralmente, os jovens podem usar elogios que tenham uma conotação mais sedutora ou elogiar aspectos físicos da outra pessoa para indicar interesse além da amizade.

6. Mensagem com emoji de piscadela

Por fim, um emoji de piscadela é mais um dos códigos utilizados pelos jovens na hora de flertar no WhatsApp. Ele é frequentemente associado a um flerte ou sugestão de interesse romântico ou sexual.

O emoji com uma carinha fazendo uma piscadela pode ser usado para transmitir uma intenção semelhante, indicando que há algo a mais por trás das palavras.

