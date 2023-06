Ônibus elétricos em circulação pelas ruas de Goiânia chamam atenção de usuários na internet

Uma usuária do Twitter deu o que falar na rede social ao postar um veículo um tanto quanto inusitado circulando pelas ruas de Goiânia. O flagrante foi de um dos novos ônibus elétricos da companhia Eletra Industrial.

Com 15 metros de comprimento, capacidade para 100 passageiros, sentados e em pé, além de uma autonomia de 250 km, o automóvel ainda consegue carregar celulares e é equipado com ar-condicionado.

A novidade virou assunto entre os internautas goianienses que não estavam familiarizados com a tecnologia, relativamente recente na capital.

“Acabei de descer do divo amei”, comentou uma. “Meu Deus mulher, e ainda carrega o celular”, admirou outra.

Inaugurados na cidade ainda no começo de junho, por enquanto são apenas dois ônibus desse tipo que foram adquiridos pelo Governo do Estado, de número 20805 e 50900, que atendem a linha 025, no trajeto Terminal Bandeiras/ Av T-63 / Isidoria.

Além de não exigir o consumo de combustíveis fósseis, é produzido quase que totalmente com itens em polímero, material de alta durabilidade e 100% reciclável.