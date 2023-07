Esposa fica revoltada com o que marido fez com a melhor amiga no dia do casamento

Uma mulher decidiu desabafar no Reddit sobre o enorme chateamento que vivenciou no dia do casamento do melhor amigo de infância e o caso dividiu opiniões na internet.

Sem se identificar, ela explicou que o rapaz, Alex, foi a primeira amizade que teve após se mudar. Desde o ensino fundamental, a dupla se manteve unida.

No ensino médio, o garoto encontrou o grande amor e começou a namorar a atual esposa. A amiga explica que nunca foi muito próxima da parceira de Alex, mas não tiveram problemas também.

“Eles começaram a namorar no primeiro ano do ensino médio e se casaram no último sábado. Eu nunca me considerei uma amiga da noiva dele, mas também nunca tivemos problemas antes”, confessou.

“O casamento foi lindo, divertido e tudo aconteceu sem problemas até o after party. Depois que as crianças estavam em seus quartos de hotel e tudo o que era importante já tinha acontecido, os noivos começaram a comemorar com seus respectivos grupos de amigos”.

A história começou a se complicar quando, no pós-festa, longe da família e das crianças, os noivos e amigos começaram um jogo com bebidas alcoólicas.

Alex bebeu mais do que estava acostumado e passou mal, sendo necessário que os amigos o levassem para o quarto do hotel. “Depois de umas sete cervejas o estômago do noivo estava embrulhado e ele acabou passando mal”, relembrou.

“Eu e um outro amigo, que estávamos bem, o levamos para seu quarto, enquanto ele resmungava algo sem sentido e dizia que teve o melhor dia de sua vida”, disse.

Não gostou

Ao chegar em casa, feliz com a noite animada, a amiga recebeu um enorme texto da esposa do melhor amigo e ficou muito chateada com as frases ofensivas e xingamentos.

“Ela disse que eu destruí o grande dia dela ao deixar seu marido bêbado, depois disse que ele se diverte mais comigo do que com ela e que ele deveria ter casado comigo, antes de me mandar para aquele lugar”, contou

“Eu nem respondi porque perdi a paciência. Foi ideia dele jogar e eu não tenho culpa por ter concordado e aceitado a sugestão dele. Mas desde então a irmã dela tomou a liberdade de me encontrar nas redes sociais e ficar me ofendendo”.

“A única coisa arruinada foram as calças do noivo que ficaram sujas! Meus amigos estão ao meu lado e me defendendo, e o próprio noivo diz que ela só precisa de um tempo, mas estou errada em achar que ela exagerou?”, finalizou a mulher.

Os internautas ficaram um pouco divididos. “Não concordo com um homem casado ter melhor amiga e, ao ficar bêbado, ser cuidado por ela. Essa noiva tinha que dar mais assistência para o marido e você devia se colocar no seu lugar”, disse uma pessoa no Reddit.

“Não teve nada demais. Você está na sua razão e essa mulher é uma insegura. Fique tranquila!”, ponderou outro usuário.