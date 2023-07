6 atitudes que uma pessoa apaixonada tem sem perceber, mas os outros reparam

A cena é clássica: você está perto de uma pessoa apaixonada e sente de longe todo esse amor falando em seus olhos.

Afinal, o amante não consegue esconder todo aquele sentimento dentro do peito, muito mesmo seu encantamento pelo crush!

6 atitudes que uma pessoa apaixonada tem sem perceber e os outros reparam:

1. Falar o tempo todo da pessoa

Começando nossa lista, aqui está uma das atitudes mais marcantes daquele que está mandando: falar o tempo todo do crush!

Afinal, o que essa pessoa mais quer é comentar sobre o amado e mostrar para todos como ele é a melhor pessoa do mundo.

2. Passar o dia trocando mensagens com o crush

O apaixonado não percebe, mas todo mundo a sua volta vê que ele está o tempo todo trocando mensagem com o crush.

Para ele isso se tornou tão dentro da sua rotina, que passa a ser algo normal e não um sintoma de amor.

3. Postar frases de amor nos stories

É clássico: o amigo apaixonado deixa os stories do Instagram e status do WhatsApp transbordando de indiretinhas amorosas.

Essa pessoa vê nas redes sociais uma forma de chamar atenção do crush e tentar ser um pouco mais romântico.

4. Bom humor

Já notou como uma pessoa apaixonada está sempre de bom humor?

Pois bem, esse fator entrega totalmente que seu coração está sendo ocupado por um outro alguém.

5. Seu crush é a melhor pessoa do mundo

Bom e que ninguém ouse falar um “a” se quer da sua amada ou amado, porque para o apaixonado ela se torna automaticamente o melhor ser do universo.

Ninguém entende o que acontece, mas o amor faz a pessoa idolatrar completamente aquele que se ama.

6. O mundo parece ter se tornado um lugar melhor

Por fim, quando o amor invade o peito de uma pessoa, além do bom humor, é comum nada mais incomodar esse apaixonado.

Isso quer dizer que para ela, seus olhos passam a ver o mundo com mais bondade, sendo um lugar perfeito para se viver, mesmo com todas as dificuldades e desafios do dia a dia.

