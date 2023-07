Jovem que não recebeu encomenda da Shopee tem atitude inusitada e recebe resposta

Uma jovem viralizou na internet após entrar em contato com o canal de atendimento da Shopee informando que não teria recebido seu item. O que mais impressionou foi a atitude que ela teve após receber uma pergunta da loja online.

Moradora do interior de Goiás, Marília Gabriella contou no perfil do Instagram que estava aguardando um produto encomendado, mas a compra não chegou ao endereço cadastrado.

Diante da frustração, ela contatou a Shopee e informou o ocorrido. No entanto, a plataforma pediu uma foto comprovando que não havia recebido o produto.

Sem saber o que fazer, a jovem tirou uma foto das mãos vazias e enviou no chat de atendimento ao cliente.

Depois disso, os profissionais da rede online extornaram o valor da compra para Marília – R$ 14,40. Os usuários do Instagram se divertiram com os dois vídeos publicados pela goiana.

“Primeiro, como se comprova com uma foto que não recebeu algo? Ela foi criativa”, disse uma seguidora, em tom de humor.

Outros comentaram ainda sobre o valor. “Brigar por R$ 14 reais é algo que claramente eu também faria”, brincou outro. Veja!

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marília Gabriela (@m.arillia)