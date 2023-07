Mulher de Stênio Garcia diz que infecção não tem relação com harmonização facial

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – Mulher do ator Stênio Garcia, 91, Marilene Saade recorreu às mídias sociais para descartar a possibilidade de que a internação de seu marido, devido a um quadro de septicemia, esteja relacionada ao procedimento de harmonização facial que ele realizou há um mês.

“Passando para informar que Stênio Garcia se encontra melhor, os exames de urina e Doppler não detectaram alterações/bactérias. A inflamação maior está na coluna como já havia sido falado devido ao pinçamento do nervo”, começou.

“Está descartada a relação com procedimentos estéticos ou com a harmonização facial”, emendou.

No último sábado (1º), no Rio de Janeiro, Garcia teve de ir ao hospital após ter uma infecção generalizada. O ator sentiu fortes dores no quadril e nas pernas, mas ficou consciente e respirando normalmente.

Recentemente, ele passou por uma harmonização facial e afirmou à Folha de S.Paulo que optou pelo procedimento para voltar às telas. Stênio segue acompanhado da mulher e já realizou diversos exames, como tomografias do crânio e do pulmão para detectar a causa do incidente. Ele está sendo medicado com antibiótico.

De acordo com nota enviada pela assessoria de imprensa à Folha de S.Paulo, o ator também está com uma inflamação no nervo ciático, que resulta em dores no quadril e nas pernas.