Com mais de 300 vagas, IBGE abre inscrições em 20 cidades de Goiás

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) está com as inscrições abertas para o Processo Seletivo Simplificado para a contratação de 300 servidores temporários.

As oportunidades são para as funções de Agente de Pesquisa e Mapeamento (APM), com 271 vagas disponíveis, e Supervisor de Coleta e Qualidade (SCQ), com 29.

As inscrições podem ser feitas, de forma exclusivamente online, pelo site www.ibfc.org.br até às 23h do dia 19 de julho. O valor da taxa é de R$ 42,20.

Há cargos para as cidades de Goiânia, Anápolis, Aparecida, Catalão, Ceres, Formosa, Goiás, Inhumas, Iporá, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Luziânia, Morrinhos, Pires do Rio, Porangatu, Posse, Quirinópolis, Rio Verde e Uruaçu.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter ensino médio completo e, para as funções SCQ, possuir carteira nacional de habilitação na categoria B.

O certame será composto por apenas uma etapa, sendo ela a aplicação de uma prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório.

Os candidatos aprovados no processo seletivo para APM receberão uma remuneração de R$ 1.387,50. Já para SCQ, o valor é de R$ 3.100. A carga horária de ambas é de 40 horas semanais e o contrato tem duração máxima de até 3 anos.

Mais informações estão disponíveis aqui.