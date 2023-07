Eis o verdadeiro motivo dos entregadores do iFood pedirem um código antes da entrega

O iFood é uma das empresas do ramo de entrega de refeições por meio de aplicativo mais conhecidas do mercado. Bateu aquela fome e ele está lá para salvar qualquer pessoa que esteja a fim de uma comida diferente ou mesmo um prato comum com a possibilidade de se escolher várias opções disponíveis ali na plataforma.

Só que antes de você adquirir o seu pedido, o entregador credenciado para trabalhar na plataforma precisa que você forneça um código de entrega a ele para que a encomenda feita no aplicativo do iFood possa ser liberada. O código usado será sempre o dos quatro últimos números do celular de quem solicita a entrega.

Segundo o iFood, essa chave de segurança é uma medida protetiva que visa assegurar tanto o cliente que solicita o pedido via aplicativo quanto o entregador pois essa será a garantia de que a encomenda chegue em mãos de quem o solicitou.

Em comunicado nos canais oficiais da empresa, ela complementa a importância da medida de segurança:

“Esse código é uma medida de segurança tanto para os clientes como para os entregadores. Afinal, é ele que garante que o pedido foi entregue. Por isso, esse código só deve ser passado pelos clientes ao entregador ou entregadora no momento da entrega do pedido. Com essa confirmação, o iFood registra que a compra foi realmente entregue e os entregadores são autorizados a dar a sacolinha para os clientes.

Em primeiro lugar, eles vão pedir o código, que depois vão digitar em seus apps. Depois que o entregador ou entregadora validar o código, poderá finalizar a entrega e dar a compra ou a refeição para os clientes. Para os clientes, esses números aparecem na tela de acompanhamento do seu pedido no aplicativo. Mas é fácil lembrar: esse número corresponderá sempre aos quatro últimos dígitos do seu celular.

O iFood tem dois modelos diferentes de entrega. O primeiro é quando a entrega é feita pelo próprio estabelecimento, com entregadores/as contratados/as por ele. No segundo, o iFood é quem faz a entrega do pedido com entregadores/as cadastrados/as no app; é o que chamamos de Entrega Parceira.

No modelo Entrega Parceira, o código é obrigatório e precisa ser inserido no app pelo entregador. Nas entregas feitas por entregadores contratados pelos estabelecimentos, as pessoas da loja têm a opção de solicitar o código ou não. Hoje, a maioria das entregas do iFood é feita por entregadores do próprio restaurante (61% dos pedidos em 2022).

Se o seu pedido não possui código, você pode pedir ajuda no próprio aplicativo. O iFood vai pedir o seu relato para entender o que aconteceu e, assim, definir se o pedido deve ou não ser cancelado.

O código confirma que você recebeu o pedido e que este está em suas mãos. Se houver algum problema com seu pedido, entre em contato com o restaurante ou com o iFood pelo app, mas não devolva ao entregador para não se expor a uma possibilidade de golpe. Não compartilhe o número pelo chat, apenas informe esses números para o/a entregador/a presencialmente, no momento em que você for receber a sua entrega.

Não entre em contato com entregadores pelo WhatsApp nem por outros canais de comunicação em que seu número de telefone fique acessível, pois essa atitude também pode expor você a uma possibilidade de golpe.”