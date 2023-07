Aprender todas as normas de trânsito no Brasil é uma tarefa complicada. Por isso, todos precisam passar por rigorosas aulas de direção até estarem qualificados a receberem uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Logo, é natural se esperar que os responsáveis por ensinar as regras do tráfego sejam exímios motoristas.

Por isso, é no mínimo curioso que justamente uma instrutora de direção tenha atropelado uma servidora do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) na manhã desta terça-feira (04), em Goiânia.

O fato ocorreu dentro do pátio do próprio órgão de regulamentação, no Setor Cidade Jardim, região Central de Goiânia.

O Portal 6 apurou que, na ocasião, a pedestre de 65 anos estava atravessando a rua, próxima a saída de veículos, fora da faixa de travessia.

Foi nesse momento que a instrutora, que trafegava em sentido contrário, atingiu a idosa com o veículo Toyota/Etios HB XS, que inclusive era utilizado durante as aulas.

O Corpo de Bombeiros compareceu ao local para prestar socorros à vítima, que se encontrava consciente e foi encaminhada ao Hospital de Urgência Otávio Lage (Hugol), se queixando de dores.

Foi realizado o teste de bafômetro na condutora, que não apontou embriaguez. O veículo não foi avariado e a motorista foi liberada.

Por meio de nota, o Detran-GO lamentou o ocorrido e afirmou que irá abrir uma sindicância para analisar o caso. Além disso, afirmou estar prestando apoio à servidora, vítima do atropelamento.