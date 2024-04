Com projeto inovador, professora goiana conquista o primeiro lugar em campeonato nacional

Natural de Silvânia, educadora apresentou trabalho de conscientização para que crianças não sofram abusos

Davi Galvão - 28 de abril de 2024

Professora Flaviana com o “Semáforo do Toque”. (Foto: Arquivo Pessoal)

Com um projeto voltado para a conscientização e, principalmente, a prevenção ao abuso sexual de crianças, a professora Flaviana Bárbara de Souza Machado, de Silvânia, município do interior de Goiás, conquistou o primeiro lugar do Prêmio Educador Transformador que, este ano, contou com cerca de 3,5 mil inscrições.

Competindo na categoria Educação Infantil, a docente explicou que foram trabalhados os cuidados com o próprio corpo, respeito com o corpo dos colegas, onde pode tocar e onde não pode.

Durante a realização do projeto, ainda em 2022, tais conceitos foram apresentados de forma lúdica às crianças através do jogo ‘Semáforo do Toque’, onde os alunos compreenderam as partes com as quais precisam ter cuidado.

“Foi um trabalho realizado com muito zelo e atenção, e acredito que os resultados foram alcançados, pois as crianças entenderam a importância e necessidade do cuidado com o corpo e a prevenção ao abuso sexual. As famílias também trouxeram devolutiva muito positiva do aprendizado e consciência dos alunos”, ressaltou a professora.

A premiação ocorreu na última quarta-feira (24), durante uma cerimônia na Expo Center Norte, em São Paulo (SP), durante o Congresso Bett Brasil.

Já na categoria ensino fundamental, anos iniciais, Goiás também se destacou, com a professora Wanessa Ranielle Rodrigues Trajano Costa, de Aparecida de Goiânia, conquistando a terceira colocação, com o projeto “Meliponicultura na Escola: Protegendo as Polinizadoras e o Meio Ambiente”.