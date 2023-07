Milionário revela segredo pessoal e deixa muitas pessoas que estão endividadas impressionadas

Carrões de luxo, joias raras, smartphones de última geração, mansões gigantescas, imóveis luxuosos, muita grana para gastar e não precisar trabalhar nunca mais ou uma vida mais confortável, viver com itens simples de vida, porém com muito dinheiro no bolso. Em qual destes estilos de vida você se dedicaria caso ganhasse agora um prêmio milionário na loteria?

E se você tivesse um veículo por cerca de quase 20 anos de uso e recebesse muito dinheiro na mega sena, você continuaria com o seu carrinho antigo ou trocaria por um novo sem nem pensar duas vezes – como fazem os ricos quando mudam de vida?

A estrela da série “Como Ficar Rico“, da Netflix, Ramith Seth tem mostrado ao mundo que os seus hábitos de vida como milionário vão um pouco fora da curva do que as pessoas estão habituadas a acompanhar.

Desde 2005 ele dirige o mesmo carro, um Honda Accord antigo de sétima geração, mesmo após ter ficado milionário, como relata em entrevista concedida ao CNBC Make It.

Seth conta que o carro foi adquirido depois que ele se formou na faculdade e, como já estava pago, não se preocupou com parcelas e direcionou esse dinheiro para outros fins, como investimentos, doações e até viagens.

“É um carro muito sensível. Eu o mantenho em condições impecáveis. Eu posso comprar um carro novo amanhã? Claro. Isso é importante para mim? Não”, disse o milionário.

Para controlar as finanças, ele usa uma tática financeira chamada de “Money dial”, buscando gastar o mínimo possível em coisas que não nos importamos tanto e focar o dinheiro em itens que realmente vai aproveitar. E tudo sempre muito bem calculado e colocado em papel.

“Eu tenho gastos extravagantes com coisas que eu amo, mas corto impiedosamente os gastos com coisas que não me importam. É aí que o dinheiro se torna muito mais profundo do que apenas comprar coisas. O dinheiro ganha significado, e essa é a parte essencial de se viver uma vida rica”.

Ele divide o seu “Money Dial” em quatro categorias de gastos: gastos fixos, como contas de água, luz e aluguel. A segunda categoria é a ‘poupança para emergências’. A terceira é sobre investimentos. E a quarta, e última, é sobre gastos sem culpa para investir em coisas que ele ama bastante. Um jeito diferente de se administrar sua fortuna e com enfoque em itens que ele julga importante para seu cotidiano.