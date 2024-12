Onde assistir Atlético-GO x Fortaleza pelo Brasileirão nesta quarta-feira (04)

Partida será realizada a partir das 21h30, no Estádio Antônio Accioly

Augusto Araújo - 03 de dezembro de 2024

Atlético-GO e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira (04). (Foto: Divulgação-ACG / Matheus Amorim-FEC)

Em clima de despedida da Série A, o Atlético-GO enfrenta o Fortaleza nesta quarta-feira (04), em partida válida pela penúltima rodada do Brasileirão.

A bola vai rolar a partir das 21h30 no Estádio Antônio Accioly, localizado no Setor Campinas, em Goiânia.

Apesar de já rebaixado, o Dragão passou um “calor” no time do Vasco, jogando no Rio de Janeiro. Isso porque os goianos chegaram a abrir 2 a 0 no placar, com ambos os gols sendo marcados por Luiz Fernando.

Contudo, Maxime Dominguez e Alex Teixeira empataram o placar, decretando o 2 a 2 no resultado final. Mesmo conquistando um ponto com o empate, chegando aos 27, o Atlético-GO permaneceu na lanterna.

O Leão do Pici também amargou um resultado negativo na última rodada. Jogando em Salvador (BA), os cearenses foram superados pelo Vitória, com dois gols de Alerrandro.

Dessa forma, o Tricolor perdeu definitivamente as chances de título na Série A. Com 65 pontos, se encontra 08 abaixo do Botafogo, faltando apenas 06 pontos em disputa.

A Rede Globo transmitirá a partida ao vivo, por meio da TV aberta, assim como o Premiere, pelo sistema de pay-per-view.

Além deles, a plataforma online Globoplay também vai exibir todas as emoções do confronto em tempo real, por meio das mídias digitais.