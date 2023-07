Camisa 10 do São Paulo, jogador Luciano veio até Anápolis para tunar Saveiro; veja o vídeo

Que Anápolis é referência em diversas frentes, como o polo farmacêutico e a Força Aérea, todos sabem. Mas um fato desconhecido por muitos é o de que a cidade também é destaque na questão de personalização e tunagem de veículos.

Tanto é que um vídeo com mais de 450 mil visualizações, postado no Twitter nesta terça-feira (04), tem chamado a atenção dos usuários.

O registro mostra o anapolino e camisa 10 do São Paulo, Luciano Neves, em frente a Leo Rodas, oficina especialista no acabamento de carros, localizada no Parque Brasília – bairro da região Leste do município.

Apesar de ter sido gravada no final de 2021, a filmagem foi repostada recentemente por uma das maiores páginas de futebol do Brasil – a Planeta do Futebol – e já viralizou. Nela, é possível ver a Volkswagen Saveiro do camisa 10 rebaixada até o chão e com rodas de tamanho personalizado.

No vídeo, Leonardo Martins, proprietário do local, aparece comentando as demais modificações feitas na máquina.

Ao Portal 6, ele comentou que várias outras celebridades já visitaram a cidade justamente para modificarem os veículos, como Rodolffo Matthaus, Murilo Huff, Marcos e Luan, Daniel K1 e vários outros.

No caso do projeto do atacante, o especialista revela que o jogo de rodas e pneus gira em torno de R$ 20 mil. Porém, o trabalho completo envolvendo a suspensão, caixas de som e acabamento ultrapassa em muito essa cifra.

“Olha o tanto que o carro do homem baixa, engoliu a roda tudo”, brincou o empresário após a conclusão do serviço.

O atleta aparece ao final do vídeo, aprovando as alterações realizadas. “Chave demais, brabíssimo, tá doido”, elogiou.