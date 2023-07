Comunidade anapolina lamenta morte de enfermeira que lutava bravamente contra câncer

A comunidade anapolina está em luto com o falecimento da enfermeira Ada Cristina Guimarães, na última terça-feira (04). O sepultamento ocorreu ainda na manhã desta quarta-feira (05)

A profissional, que lutava há anos e bravamente contra um grave caso de câncer nos ossos e uma metástase sofrida nos pulmões, deixa para trás familiares, amigos e admiradores.

Militante na causa oncológica, Ada lutava pelos direitos de outras pessoas que também sofriam com a doença, mesmo após ter tido que se afastar do trabalho pelo avanço do tumor.

O sindicato dos enfermeiros do Distrito Federal, onde ela trabalhava, expressou pesar nas redes sociais após a partida da profissional da saúde.

“Com tristeza e saudade que hoje nos despedimos da enfermeira Ada Cristina Guimarães. Lutou pelas causas da enfermagem e pela garantia de tratamento aos pacientes oncológicos. Um símbolo de generosidade, força, esperança e resiliência. Sua inabalável fé, em Deus, é para nós conforto e confiança que está nos braços do Pai Celestial. Nossos sentimentos ao esposo, familiares e amigos”, publicou o órgão.

“Mais uma estrela brilhando lá no céu, descanse em paz querida Ada! Que lindo testemunho de vida, você recebeu a cura na eternidade! Que o Senhor Jesus conforte os corações do seu esposo e familiares!”, postou também uma colega.