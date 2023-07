Motorista de aplicativo mostra o que o passageiro fez em cima da moto e deixa questionamento

Ser motorista de transporte de passageiros por meio das plataformas de aplicativo não é nada fácil.

É uma vida agitada, corrida entre levar e buscar passageiros a todo instante, sem contar a falta de tempo para se alimentar, conseguir tomar uma água ou mesmo ir ao banheiro.

E de tantas histórias e perrengues de vida de Uber, o motorista de aplicativo por moto, Felipe Sant Anna, postou em sua conta no Instagram uma situação que tinha acabado de passar logo em sua primeira viagem do dia com um passageiro.

Segue o relato feito no vídeo:

“Peguei um cidadão, tá, primeira corrida de moto do dia. O cara, não sei se ele tava morrendo de medo, não sei qual era a intenção do cara. Ele tava me segurando bem aqui ó (mostrando a parte da frente da cintura) com as duas mãos”.

“Aí eu tirava a mão dele e botava, (e falava para o passageiro) segura aqui irmão, essa parada aqui é para segurar. Aí passava mais um tempinho, botava a mão de novo”.

“Aí eu tirava a mão dele. Irmão segura aqui, cara, que aqui cê não vai cair não(apertando com a mão e indicando onde ficava a trava de segurança que fica na parte traseira da garupa da moto)”.

“Então, eu não sabia qual era intenção dele, se ele queria me segurar no badilho (trava de segurança que fica na parte traseira da garupa da moto) ou me enrabar. Vai vendo, heim!”

Em interação com o conteúdo humorado do vídeo, alguns seguidores comentaram: “era só perguntar”. Outro internauta comentou logo abaixo “(risos) Mas, uma coisa é certa… ele te muito bom gosto! Pense numa dúvida!!!”.

Veja!