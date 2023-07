Pode parecer clichê, mas existem sim algumas atitudes que comprovam fielmente que, desta vez, não tem para onde correr e você se apaixonou de verdade.

No início de uma paixão, as pessoas costumam ficar bem mais românticas, no mundo da lua, idealizando cenários fofos e sorrindo bem mais, assim como nos filmes.

Acredite! Você pode ter 15 ou 55 anos. Quando um novo amor chega, de forma avassaladora, não há quem consiga fugir desses efeitos.

Isso pode ser explicado cientificamente, inclusive. Os hormônios da dopamina, ocitocina e a vasopressina são alguns liberados quando alguma pessoa se apaixona.

E tem mais: tanto homens quanto mulheres sofrem alteração nos níveis de testosterona quando encontram a pessoa amada.

Quer saber quais são os principais comportamentos que entregam que você caiu de cabeça em um amor? Então confira abaixo!

6 comportamentos que entregam que desta vez você se apaixonou:

1. Primeiro pensamento do seu dia

Realmente! Quando você está encantando com alguém, a primeira coisa que você pensa quando acorda é se já chegou uma mensagem de bom dia.

Depois disso, frequentemente essa pessoa voltará a rodear seus pensamentos ao decorrer das horas. É difícil parar de pensar em nosso amor, quando a chama da paixão está quase te consumindo.

2. Atitudes inusitadas

Sabe quando você está ao lado daquela pessoa e tem atitudes impulsivas. Depois de um tempo, é bastante comum parar um pouco e se perguntar o porquê daquilo.

Mas relaxe! É normal.

3. Falta de controle em geral

Além da impulsividade com as palavras, demonstrações de carinho e cuidado excessivas, ainda há grandes chances de você não conseguir controlar seus pensamentos e sentimentos.

Até mesmo o seu sono pode ser afetado neste momento de puro amor.

4. A atração é diferente

Quando você toca na pessoa ou quando se beijam, parece que naquele intervalo de instantes o mundo todo paralisa. Pode parecer loucura, mas de fato você está muito apaixonada.

5. A opinião dela passa a ser necessária

Antes de postar uma foto ou escolher uma roupa, que seja, você automaticamente pensa o que esse alguém acharia da sua escolha.

Não que você precise da aceitação. Pelo contrário. Acontece que é bom se sentir apoiado pela pessoa que você quer impressionar e estar ao lado.

6. Não existem defeitos

Não importa quão racional você seja! Se estiver enfeitiçado pela paixão, qualquer característica ou hábito que esse alguém tiver, para você, não será um defeito, necessariamente.

Isso são fortes sintomas de que você se apaixonou!

