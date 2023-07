Eduardo Bolsonaro é criticado após postar mapa que mostra Goiás e Tocantins como único estado

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) foi alvo de críticas por parte de internautas, ao longo de quarta-feira (05), após publicar uma postagem criticando a reforma tributária. Mas o que de fato chamou a atenção dos usuários foi o desconhecimento do político sobre geografia.

Na imagem, que foi divulgada na conta oficial do parlamentar no Twitter, é mostrado, por exemplo, os estados de Tocantins e Goiás como sendo uma única unidade federativa.

Não o bastante, está sinalizado de que Tocantins pertence à região Centro-Oeste do país – que aparece com apenas dois estados – e não ao Norte.

“Goiás e Tocantins se fundiram novamente”, brincou um.

“Goiás grudado com Tocantins KKKKKK como pode ser tão burro assim?”, acusou outro.

Outro erro notado pelos usuários foi que o estados da Bahia e o Sergipe aparecem na região Sudeste. Enquanto São Paulo é colocado como sendo da região Sul.

“Um pseudo parlamentar que não sabe ao certo quais estados compõem as regiões do país “, disse um usuário.

Após as críticas, Eduardo apagou a publicação no Twitter. Já no Instagram, a postagem aparece corrigida.