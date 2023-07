Uma nova função do Instagram, recém estreada na plataforma, tem sido comentada nas redes sociais, principalmente entre os homens. Isso porque boa parte das pessoas do sexo masculino não querem que as mulheres descubram sobre a nova funcionalidade.

Por meio dessa atualização, muitas parceiras conseguirão ter acesso ao que o outro está fazendo e, assim, monitorar, de certa forma, a atuação do outro nas redes sociais.

Essa é a nova função do Instagram que muitos homens não querem que as mulheres saibam

A chegada de uma funcionalidade no Instagram tem dado o que falar entre os usuários da plataforma, principalmente para as pessoas do sexo masculino.

Tudo isso porque a novidade permitirá com que o outro tenha um certo acesso as atividades e interações cometidas pelo outro entre duas contas.

Devido à possibilidade desse recurso, muitos homens que estão em um relacionamento tem temido o uso da atualização por parte das parceiras, uma vez que a novidade é capaz de demonstrar o que ele tem feito no aplicativo.

Para explicar de uma vez por toda, a nova função do Instagram, recém chegada no aplicativo, recebeu o nome de “Atividade compartilhada” e tem como objetivo mostrar todas as interações entre duas contas da plataforma.

Na prática, após acionar a opção, os usuários poderão ver todas as atividades que o outro já realizou na sua conta, como curtidas, comentários e até a data em que o usuário começou a te seguir na plataforma, por exemplo.

Dessa forma, você conseguirá monitorar e, de quebra, relembrar todo o histórico vivido entre você e o outro usuário desde a criação da conta no aplicativo. Então, fica a dica!

