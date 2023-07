Final de semana em Goiás será marcado por música, comédia e espetáculo circense para a garotada

Julho já começou e, com isso, as tão aguardadas férias chegaram para dar aos goianos aquele descanso mais que merecido.

Quando chega o período, nada melhor do que reunir os amigos ou os filhos, para curtir aquela programação especial.

Pensando nisso, o Agenda Portal 6 separou uma lista com as melhores atrações previstas para agitar este final de semana em Goiás.

Começando com uma programação para reunir a família e alegrar a criançada, o Mundo Jurássico vai invadir o Centro de Convenções de Anápolis nesta sexta-feira (07).

O fabuloso espetáculo será comandado pelo Circo Internacional da China e contará com 45 acrobatas, dançarinos e contorcionistas que irão subir ao palco com números desafiadores. Os ingressos podem ser adquiridos por meio da plataforma Furando a Fila.

Ainda na cidade e na mesma data, aqueles que preferirem boas risadas podem aproveitar o stand-up “Muita Treta”, do humorista Fábio Rabin. A apresentação vai acontecer no Teatro São Francisco, e as entradas podem ser compradas pelo site Ingresso Digital.

Mudando o cenário, o sábado (08) será de muita música em Campo Limpo de Goiás. Acontece que Eduardo Melo e Pedro Volt vão agitar a Lojinha da Arte e Trigo.

Os ingressos para o show custam a partir de R$ 20 e podem ser adquiridos presencialmente na loja da cidade, ou nas redes de Anápolis, distribuídas pela Avenida Pedro Ludovico, Avenida São Francisco, no bairro Maracanã e no Residencial Portal do Cerrado.

Por fim, Goiânia também terá opção para os goianos que estão a fim de curtir o sábado. Isso porque na capital, Felipe Oliveira vai garantir muitas gargalhadas no Goiânia Comedy Club, com o stand-up “Heteroverso em Colapso”. Os ingressos podem ser comprados pelo site Sympla.

Assista o Agenda Portal 6 na íntegra: