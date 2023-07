Motociclista morre em grave acidente na BR-153, em Anápolis

Por volta das 16h desta quinta-feira (06), ocorreu um grave acidente na saída do Auto Posto São João, na BR-153, próximo ao Parque da Jaiara, em Anápolis.

O episódio envolveu duas motocicletas. O Portal 6 apurou que o condutor de uma Hornet 600 trafegava em alta velocidade pela via quando colidiu com um outro motociclista, que estava saindo do posto.

O impacto foi muito forte e, segundo testemunhas ouvidas pela reportagem, o condutor da Hornet não resistiu. A informação foi confirmada pela Ecovias do Araguaia, concessionária da rodovia.

A segunda vítima foi encaminhada, em estado grave, ao Hospital de Urgências de Anápolis (HEANA) por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).

A empresa detalhou também que o tráfego foi liberado parcialmente no km 431 da BR-153, na pista sentido norte – sentido Jaraguá.

Já o trânsito na pista sul, sentido Goiânia, flui normalmente. Equipes da concessionária e também da Polícia Rodoviária Federal (PRF) seguem trabalhando no local, portanto, é recomendado cautela para os motoristas.