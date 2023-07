Mulher chama atenção de quem passa por ela no shopping; todos olharam

Muitas vezes passear no shopping pode te render um dia normal de simples lazer com a família, como também pode te gerar um dia de situações inusitadas.

Foi o que aconteceu no shopping Estação, na cidade de Cuiabá (MT). A trancista Daniely Schutz fez um vídeo caminhando no local, que acabou bombando no TikTok e chamando a atenção de todo mundo que passava ao redor.

“Resolvi pagar de gringa aqui em Cuiabá e sair no shopping com uma trança com mais de um metro de comprimento”, contou ela na legenda de uma postagem feita em seu perfil na rede social.

A trancista aparece pelos corredores acompanhada de uma amiga e usando uma trança de cerca de mais de um metro de comprimento se arrastando pelo chão.

Até o fechamento desta matéria, a postagem já acumulava mais de 1,9 mil comentários, 190 mil curtidas e mais de 2,6 milhões de visualizações. Enquanto ela caminhava tranquilamente, as pessoas ao redor paravam, apontavam o dedo para a enorme trança, davam risadas e faziam comentários entre si sobre a “pequena” trança da moça.

Com mais de 1,5 mil compartilhamentos e mais de 6 mil marcadores de vídeo salvo, a mulher fez sucesso no shopping. Até mesmo lojistas e funcionários do shopping saíam das funções para observar o enorme cabelo se arrastando pelo chão.

Nos comentários uma seguidora escreveu “o conceito: se não for para chamar atenção, eu nem saio de casa”. Já outro seguidor comentou imaginando como se fosse com ele: “se fosse em mim, toda hora sairia correndo e tomando susto pensando que tinha uma cobra atrás”.

“Me deu uma agonia terrível”, disse uma. “Ela varrendo o chão kakakakaka” postou outra logo abaixo. Confira o vídeo: