Novo concurso público é aberto com mais 120 vagas em Goiás

A Prefeitura de Goiandira anunciou, nesta segunda-feira (03), a abertura de um novo concurso público, destinado a contratação de profissionais de diversas áreas.

De acordo com o edital, são 127 vagas ofertadas para início imediato, além de 381 para cadastro de reserva. Os cargos exigem escolaridade desde o nível alfabetizado até ensino superior completo (veja a lista no final da matéria).

Os salários ofertados variam de R$ 1.320 a R$ 4.750, com uma jornada de trabalho de 40h semanais.

As inscrições terão início às 10h do dia 03 de agosto e irão até 05 de setembro. O registro deve ser feito de forma online, através do site da Fundação Aroeira, e a taxa cobrada varia de R$ 80 a R$ 120.

Para os candidatos sem aceso a internet, serão recebidas inscrições de forma presencial, na Biblioteca Pública Municipal Celuta Mendonça Teles, localizada no Centro de Goiandira, das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Todos os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para ser aplicada no dia 15 de outubro de 2023. Apenas para o cargo de professor III que será cobrada uma prova discursiva.

Haverá análise de títulos para as vagas de nível superior. Já para as funções de operador de máquinas leves e operador de máquinas pesadas, será realizada prova prática.

Os cargos ofertados pelo concurso público de Goiandira são:

Nível alfabetizado: auxiliar de serviços gerais (48);

Nível fundamental: agente de vigilância (06); motorista (09); oficial de serviços gerais – merendeira (06); oficial de obras e serviços (03); mecânico (01); operador de máquinas leves (03); operador de máquinas pesadas (05); recepcionista (05);

Nível médio: agente administrativo (04); agente de combate de endemias (01); fiscal de obras, posturas e trânsito (01); fiscal de tributos (01);

Nível técnico: técnico em higiene dental (02); técnico em enfermagem (01); técnico em informática (01); técnico em segurança do trabalho (01);

Nível superior: agente de defesa ambiental (01); analista ambiental (03); enfermeiro – PSF (02); farmacêutico (02); fisioterapeuta (02); nutricionista (02); odontólogo – PSF (02); professor – PIII (14).

Para mais informações, acesse o edital.